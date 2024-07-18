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Представитель Пентагона будет работать в Минобороны Армении

11:15
  • четверг
  • 18 июля 2024

Вашингтон и Ереван углубляют военное сотрудничество

Представитель американских Вооруженных сил будет работать в Министерстве обороны Армении. Об этом в четверг, 18 июля, рассказала заместитель госсекретаря США Узра Зея.
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Политик, которого цитирует армянский портал Hetq, поприветствовала "углубление сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между Соединенными Штатами и Арменией".

Появление в армянском Минобороны представителя Пентагона, по словам Зеи, "указывает на исторический факт вступления в новую фазу стратегического партнерства в армяно-американских отношениях".

4 июля председатель армянского правительства Никол Пашинян рассказал, что Армения готова поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства. По словам политика, это поспособствует "более благополучному будущему" как для Еревана, так и для Вашингтона.

Политолог Грант Микаэлян утверждает, что Пашинян получает от Запада "получает поддержку постоянную – и финансовую, и совещательную, которая необходима", а также политическую. При этом премьером недовольны, по словам эксперта, от 60 до 72% населения Армении, а значит, "волна недовольства действительно народная".

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