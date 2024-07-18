Собянин принял решение о реконструкции корпусов двух колледжей Москвы

Работы пройдут в течение 2025–2028 годов

Здания двух колледжей, расположенных на юге столицы, реконструируют в рамках программы модернизации городской системы среднего профессионального образования, начатой в прошлом году. Об этом в четверг, 18 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Строительно-монтажные работы планируют провести в пяти учебных корпусах общей площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. В течение 2025–2028 годов обновим три корпуса Московского технологического колледжа на Автозаводской улице и два корпуса Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" на улице Генерала Белова.

Комплексную реконструкцию проведут в зданиях Московского технологического колледжа площадью более 20 тысяч квадратных метров в Даниловском районе.

Там создадут необходимые условия для подготовки специалистов по комплексному обслуживанию автотранспортной техники и автомобильной электроники. В корпусах появятся помещения для прохождения производственной практики, обустроенные по аналогии с действующими машиностроительными предприятиям и ремонтными организациями (технологии функционирования и оснащение обучающих площадок разрабатывают совместно с ведущими компаниями транспортной отрасли).

Работы также пройдут в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" в районе Орехово-Борисово Северное.

В обновленном колледже создадут комфортные условия для подготовки специалистов в таких областях, как цифровой дизайн и реклама, разработка игр, ИИ-сервисов и приложений, а также веб-разработка. Для студентов планируют организовать междисциплинарные коллаборации, групповую и проектную работу, проведение хакатонов, создание новых продуктов совместно с компаниями в сфере цифровой креативной индустрии и информационных технологий.

Благодаря реконструкции будет создана современная образовательная среда более чем для 8 тысяч студентов и преподавателей двух ведущих городских учреждений среднего профессионального образования.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в детской музыкальной школе имени Юргенсона в Сокольниках проведут комплексную реконструкцию. К 2025 году в учебном учреждении усилят несущие конструкции, отремонтируют фасады, кровлю, полностью обновят инженерные системы.

В образовательных учреждениях столицы обучаются порядка полутора миллионов человек, которые демонстрируют поразительные результаты на всероссийских олимпиадах. Основная цель стратегии развития системы образования в Москве до 2030 года — создание в городе лучших школ и колледжей, которые позволят ученикам получать качественные знания и достойное воспитание.

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