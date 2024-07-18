Ротару пошла по стопам Пугачевой: бросила родину, купила элитную недвижимость за границей

Певица давно пропала с радаров

Когда-то София Ротару была одной из самых популярных певиц в России. Ее называли главной конкуренткой Аллы Пугачевой. Да и вообще немало слухов ходило, что Примадонна и "хуторянка" терпеть друг друга не могут. Но оказалось, что у таких, казалось бы, противоположностей немало общего.

Например, София Ротару, как и Алла Пугачева, оставила Родину и перебралась жить за границу. Выяснилось, что "хуторянка", которая вскоре после начала СВО укрылась в своем особняке в элитном киевском районе Конча-Заспа, перебралась жить в Италию. Якобы артистка приобрела на Сардинии виллу на берегу моря. Покупка обошлась Ротару в четыре миллиона евро, компетентно сообщает "КП".

"Сейчас Ротару живет на Сардинии вместе с сыном и его женой. А ее внуки - Анатолий и Соня обосновались в США, но часто прилетают в гости к бабушке и родителям", - сообщили журналистам люди из окружения певицы.

Говорят, Ротару регулярно зовут выступать на корпоративах, предлагая за выступления приличные деньги, однако артистка отказывается. Певица, как утверждают, не гонится за барышом, она и так достаточно заработала в России.

Кстати, туда София Ротару возвращаться не собирается. Ходят слухи, что певица намерена избавиться от российской недвижимости. Так, еще год назад артистка простилась с квартирой в Ялте, а недавно продала еще одни апартаменты в том же городе. Еще в пригороде Ялты у Ротару есть особняк. Не исключено, что он на очереди на продажу.

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