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Россиянин зарезал участника спецоперации возле кафе

11:59
  • четверг
  • 18 июля 2024

Трагедия произошла в Армавире

В Краснодарском крае объявили в розыск мужчину, который зарезал участника специальной военной операции.

Убийство произошло в ночь на 14 июля у одного из кафе Армавира. 29-летний местный житель в ходе конфликта дарил участника СВО ножом в живот и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в Третью городскую больницу, однако спасти не смогли.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне спецоперации находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих

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