Россиянин зарезал участника спецоперации возле кафе

Трагедия произошла в Армавире
В Краснодарском крае объявили в розыск мужчину, который зарезал участника специальной военной операции.
Убийство произошло в ночь на 14 июля у одного из кафе Армавира. 29-летний местный житель в ходе конфликта дарил участника СВО ножом в живот и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в Третью городскую больницу, однако спасти не смогли.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне спецоперации находятся почти 700 тысяч российских военнослужащихВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram