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Российский ученый объяснил, зачем ВОЗ нагоняет панику из-за новой пандемии

12:13
  • четверг
  • 18 июля 2024

При этом специалист признал, что она может начаться внезапно

Пандемия коронавируса серьезно "встряхнула" весь мир. Отсидевшее на карантине население Земли теперь впадает в панику при любом упоминании о новой пандемии. Люди в Сети всерьез напряглись, когда на днях Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что новая пандемия может случиться в любой момент.

Однако научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков высказал мнение, что подобные заявления делаются не просто так, а с тайным умыслом. Он считает, что это политическая манипуляция.

При этом ученый признал, что пандемия действительно может начаться внезапно. На это влияет тот факт, что людей становится больше, и они вытесняют животных из мест их обитания. В результате площадь и объем животной массы, на которой могли размножаться вирусы, пропорционально уменьшается, а человеческая увеличивается. Вот вирусы постепенно и переходят на человека.

"Это естественный процесс. Разгон паники — в их политических интересах. А реальность не меняется. Мы всегда находимся в зоне риска начала новой пандемии, так как увеличиваются плотность населения и миграция", - цитируют российского ученого "Известия".

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