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Маск призвал Шольца отреагировать на заявление комика о покушении на Трампа

12:07
  • четверг
  • 18 июля 2024

Комик дал понять, что желает смерти и Трампу, и Маску

Американский предприниматель Илон Маск резко отреагировал на появление в интернете заявлений немецкого комика Себастьяна Хотца, в которых высказывается одобрение попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также неприятные вещи о самом бизнесмене.

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В частности, в ответ на рассуждения Маска о своей возможной смерти при загадочных обстоятельствах Хотц заявил, что ничего ему не дает большей надежды, чем это высказывание предпринимателя, сообщает РИА Новости.

Илон Маск поинтересовался в соцсетях, действительно ли "тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства". Задав вопрос "Что это такое?", Маск отметил в своем посте аккаунт канцлера Германии Олафа Шольца.

Илон Маск открыто поддерживает Дональда Трампа, называя его самым крутым кандидатом в президенты США со времен Теодора Рузвельта. Американские СМИ пишут, что бизнесмен собирается выделять 45 миллионов долларов в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа. Задача этого комитета — убедить избирателей в колеблющихся штатах проголосовать досрочно.

Вслед за этими публикациями действующий президент США Джо Байден критически высказался в адрес Маска. По словам политика, ему "надоело, что Илон Маск и его богатые приятели пытаются купить эти выборы".

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