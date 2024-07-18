Председатель ЕК пообещала превратить союз в оборонный

Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, несмотря на "общий настрой европейских государств на милитаризацию". Такое заявление сделал в четверг, 18 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил про настрой Евросоюза "на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы своей внешней политики".

Комментируя обещание главы Европарламента Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз, Песков подчеркнул, что "это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход", сообщает РИА Новости.

Ранее Песков отмечал, что и в западных странах все еще есть "лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более перспективных взглядов", однако они оказываются под давлением, имея в виду венгерского премьера Виктора Орбана.

Глава правительства Венгрии, побывав с мирной миссией в Киеве, Москве и Пекине, подчеркнул, что Европа нуждается в мире ради собственного благополучия и процветания, но шансы на прекращение российско-украинского конфликта снижаются из-за того, что нет прямого контакта между Россией и Украиной.

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