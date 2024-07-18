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Кремль пригрозил ответить на присутствие кораблей НАТО в Черном море

12:37
  • четверг
  • 18 июля 2024

Россия сделает все для обеспечения собственной безопасности

Россия будет предпринимать меры для обеспечения своей безопасности с учетом присутствия кораблей Североатлантического альянса в Черноморском регионе. Об этом в четверг, 18 июля, предупредил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Представителя Кремля попросили прокомментировать реакцию российских властей в случае повышения концентрации кораблей НАТО в Черном море, сообщает РИА Новости.

При этом Песков напомнил, что режим пребывания кораблей внечерноморских государств в акватории Черного моря регулируется конвенцией Монтрё. За ее соблюдением следит Турция, которая "выполняет свои функции достаточно четко".

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации США в Черном море. Как сообщили в ведомстве, над акваторией возросла интенсивность полктов американских стратегических беспилотников, осуществляющих разведку в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия не питает иллюзий относительно смены агрессивного курса НАТО после того, как кресло генсека альянса займет Марк Рютте. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что Рютте он знает "как системного атлантиста и записного русофоба", "который нарочито подчеркивает дружбу с киевскими бандеровцами".

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