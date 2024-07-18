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Завершилась регистрация кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы

12:38
  • четверг
  • 18 июля 2024

Всего 290 кандидатов

Московская городская избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в депутаты Московской городской думы (МГД) восьмого созыва.

Всего выдвинулось 389 кандидатов, документы на регистрацию  передали 313 кандидатов, а регистрацию прошли 290 кандидатов. 16 кандидатам отказано в регистрации, 83 отказались от дальнейшего участия в выборах, сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома.

От партии "Новые люди" зарегистрировано 45 кандидатов, от "Справедливой России – Патриоты – За правду" - 45, от КПРФ - 44 кандидата, от "Единой России" - 43, от ЛДПР – 42, от "Коммунистов России" - 23, от "Зеленых" - 7, а также 41 самовыдвиженец.

"Избирательные комиссии максимально конструктивно и лояльно по отношению к кандидатам подошли к вопросу регистрации. Решения об отказе принимались только в исключительных случаях", - добавили в пресс-службе МГИК.

С 6 по 8 сентября в Москве пройдет голосование за депутатов. Информацию о выборах в МГД – 2024 можно получить на сайте Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия". Избиратели из ТиНАО могут узнать подробности о выборах муниципальных депутатов на странице МГИК.

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