Внучка раскрыла тайную сторону Трампа: трогательный и заботливый

Наследница республиканца заявила, что он прошел через ад

17-летняя внучка кандидата в президенты, республиканца Дональда Трампа Кай выступила на съезде Республиканской партии в американском городе Милуоки. Она откровенно рассказала о "другой стороне" своего одиозного дедушки, "которую люди не часто видят".

По словам девушки выходит, что Дональд Трамп, известный своим скандальным поведением, на самом деле заботливый, трепетный и трогательный дедушка. Например, он угощает внуков конфетами, пока этого не видят их родители, и всегда спрашивает, как у них дела в школе. Кай призналась, что была в шоке, узнав, что на ее дедушку было совершено покушение, когда он выступал с предвыборной речью в Пенсильвании.

"Многие люди заставили моего дедушку пройти через ад, но он все еще стоит на ногах. Дедушка, ты такой источник вдохновения, и я люблю тебя", - обратилась к Дональду Трампу внучка.

Она отметила, что СМИ показывают ее дедушку совсем не таким, каким он является на самом деле. В их интерпретации Трамп выглядит скандальным и невежественным. "Он действительно хочет лучшего для этой страны и будет бороться каждый день, чтобы снова сделать Америку великой", - заключила родственница эмоционального республиканца в рамках своего выступления, которое транслировалось телеканалом PBS News.

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