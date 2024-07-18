Пушков опроверг планы блокировки YouTube в России

Слухи о намерениях властей заблокировать сервис периодически возобновляются

Блокировка видеосервиса YouTube в России в настоящее время не планируется. Такое заявление сделал в четверг, 18 июля, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Как отметил сенатор, "насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается". При этом он подтвердил, что "тут есть существенный аспект того, что YouTube проводит, скажем так, недружественную политику по отношению к России".

Пушков напомнил, что YouTube заблокировал каналы 83 российских государственных и негосударственных ресурсов, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что "не нужно верить инсинуациям о том, что WhatsApp, Telegram и YouTube уже замедлены". Парламентарий подтвердил, что у Роскомнадзора есть техническая возможность замедлять трафик практически всех цифровых платформ, однако подчеркнул, что без правовых оснований ведомство не будет этого делать.

Годом ранее в Госдуме также опровергали намерения заблокировать YouTube в России. Горелкин объяснял это тем, что видеохостинг пока не имеет альтернатив в нашей стране, хотя и подчеркивал, что "YouTube враждебен" России.

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