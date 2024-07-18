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МИД пригрозил ядерным ответом на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ

13:17
  • четверг
  • 18 июля 2024

Россия может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении

Россия в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении. Такое заявление сделал в четверг, 18 июля, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
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Российский дипломат подчеркнул, что по вине и ФРГ, и, в первую очередь, США, "стоящих во главе блока НАТО, произошло тотальное разрушение договоренностей в сфере контроля над вооружениями".

В сложившихся условиях необходимо "калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдержек, скажем так, с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать", заявил Рябков.

При этом замминистра пояснил, что речь идет не об угрозах с российской стороны, это "способ найти самый эффективный, в том числе, с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы", сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт по вопросам политики безопасности фракции "зеленых" в бундестаге Сара Нанни заявила, что глава германского кабмина Олаф Шольц должен дать объяснения в связи с планами разместить на территории ФРГ новые американские ракеты большей дальности. Депутат бундестага от Левой партии Дитмар Барч предупредил, что планы по размещению в ФРГ американских ракет ведут к новой гонке вооружений.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы США и Германии несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. Дипломат подчеркнул, что "завязывание узла конфронтации может стать детонатором неконтролируемой эскалации".

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