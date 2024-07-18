В Махачкале водитель на скорости сбил двух силовиков и скрылся

Мужчина задержан

В Махачкале во время задержания мужчина на автомобиле Zeekr сбил на машине полицейских.

Инцидент произошел на улице Абубакарова. Водителя заподозрили в причастности к распространению наркотиков. Сначала силовики заблокировали автомобиль и начали выбивать окно. Злоумышленник попытался скрыться, протаранив другой автомобиль и наехав на сотрудников правоохранительных органов.

В настоящий момент мужчина задержан, пишет "РИА Дагестан". Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Правоохранители получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает.

Telegram-канал SHOT пишет, что задержанный – известный местный бизнесмен Тимур Муртазалиев, является совладельцем сети ресторанов "Аксакал". По одной из версий, ресторатор мог связаться с наркобизнесом из-за финансовых проблем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram