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В Махачкале водитель на скорости сбил двух силовиков и скрылся

13:30
  • четверг
  • 18 июля 2024

Мужчина задержан

В Махачкале во время задержания мужчина на автомобиле Zeekr  сбил на машине полицейских.

Инцидент произошел на улице Абубакарова. Водителя заподозрили в причастности к распространению наркотиков. Сначала силовики заблокировали автомобиль и начали выбивать окно. Злоумышленник попытался скрыться, протаранив другой автомобиль и наехав на сотрудников правоохранительных органов.

В настоящий момент мужчина задержан, пишет "РИА Дагестан". Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

 Правоохранители получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает.

Telegram-канал SHOT пишет, что задержанный – известный местный бизнесмен Тимур Муртазалиев, является совладельцем сети ресторанов "Аксакал". По одной из версий, ресторатор мог связаться с наркобизнесом из-за финансовых проблем.

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