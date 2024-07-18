Говорят, Зеленский пошел ва-банк

Военный эксперт, политолог Вадим Мингалев рассказал о тяжелой жизни украинцев. По его мнению, давление власти на простое население настолько велико, что может привести к самым печальным последствиям. Но, считает специалист, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, у которого, к слову, 20 мая истек срок полномочий, приходится действовать жестко из-за боязни потерять власть и помощь Запада, в частности, США.

"На Украине к людям абсолютно наплевательское отношение. Сложилась такая ситуация, когда нелегитимный Зеленский уже пошел ва-банк. Поставляя "пушечное мясо" на фронт, Зеленский продлевает свое правление", - поделился мнением эксперт.

Вот только в итоге Америка, в частности, Демократическая партия, которая сейчас стоит у руля страны, "попала в капкан", рассуждает военный специалист, поэтому заставляет украинского лидера "идти дальше".

"Сокращать возраст призывников, отправлять людей на фронт. Люди и есть тот самый залог его правления. Если он не будет этого делать, его сразу уберут", - подвел итог Мингалев.

В результате, отметил он, у жителей Украины накапливаются не только усталость от всего происходящего, но еще и ненависть и злость, которые могут вылиться в единичные нападения и даже протесты, передают "Известия".

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