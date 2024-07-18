МЧС объяснило, почему системы тушения в "Крокусе" не справились с поджогом

Террористы подожгли торгово-развлекательный центр

Системы пожаротушения в торгово-развлекательном центре "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске, где в марте произошел теракт, не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом в четверг, 18 июля, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

Как рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов, "по нашим требованиям для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости".

Воронов подчеркнул, что действующие в России требования противопожарной безопасности сформулированы без учета террористических актов и умышленных поджогов, сообщает ТАСС.

22 марта несколько вооруженных человек открыли огонь в здании "Крокуса", а затем подожгли его. Погибли 144 человека, 551 пострадал. Четверо предполагаемых исполнителей теракта арестованы, как и подозреваемые в пособничестве.

В апреле в Следственный комитет (СКР) подали заявление с требованием о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг против владельцев "Крокус Сити Холла". Инициаторами стали 11 пострадавших в результате теракта.

Несмотря на старания пожарных, здание "Крокуса" сильно выгорело. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на месте ТРЦ может появится сквер и памятник, поскольку таков "запрос общественного мнения".

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