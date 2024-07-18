Виктор Орбан оценил продвижение своей мирной миссии

По словам политика, все запланированные шаги сделаны

Реализация мирной инициативы по Украине "движется хорошо". Такое заявление сделал в четверг, 18 июля, глава венгерского кабмина Виктор Орбан, побывавший с "миссией мира" в Киеве, Москве и Пекине.

Как подчеркнул политик, все запланированные в рамках этой миссии шаги были сделаны. Орбан повторил свою позицию, которая заключается в необходимости вернуть стороны конфликта за стол переговоров, поскольку "решение этого конфликта невозможно найти на поле боя".

Венгерский премьер пообещал, что попытается на саммите Европейского политического сообщества убедить лидеров стран ЕС отказаться от провоенной политики в отношении Украины. При этом Орбан призвал не ждать быстрых результатов, сообщает РИА Новости.

В Кремле в целом позитивно приняли мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что и в западных странах все еще есть "лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более перспективных взглядов", однако они оказываются под давлением.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что "через два дня после начала войны" он связался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, предложив предоставить площадку для мирных переговоров.

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