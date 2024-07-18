Собянин принял решение о реконструкции корпусов двух колледжей Москвы

Ремонт будет вестись в рамках программы модернизации системы среднего профессионального образования

На юге Москвы реконструируют здания двух колледжей. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте". Ремонт будет вестись в рамках масштабной программы модернизации системы среднего профессионального образования. С каждым годом оно становится всё более востребованным среди подростков.

Здесь пилят, режут, разбирают до последнего винтика и собирают обратно вручную, и с помощью компьютеров красят и рисуют. У студентов Московского технологического колледжа для оттачивания своего мастерства - целый полигон. В рабочие профессии идут исключительно - по зову сердца.

Сейчас идёт масштабное обновление учебных корпусов колледжа - к 2028 году три здания будут оснащены по последнему слову техники. Ещё два - у Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". Сегодня среднее специальное образование как никогда востребовано. В прошлом году после 9 класса его решили получать 27 тысяч московских школьников.

"С каждым годом всё больше и больше потребность в рабочей хорошей квалификации. Промышленность развивается, в городе каждый год создаются десятки новых производств, в области фармацевтики, машиностроения, развивается торговля, общепит, сервисы различные. Я уверен, что вы точно будете востребованы предприятиями, поэтому мы запускаем масштабную программу по модернизации нашего среднетехнического образования", - сказал Собянин.

В связке с колледжами и техникумами работают крупные предприятия. Многие из них фактически участвуют в формировании учебной программы, чтобы на практику к ним пришли уже подготовленные студенты.

Ещё одна причина, по которой вчерашние школьники предпочитают научиться работать руками - это возможность быстро найти работу. Ведь пока есть люди, машины будут ломаться. А значит, понадобятся другие люди, которые умеют чинить механизмы. Учатся в колледжах и делать автоматику проще и современнее. Это холодильное оборудование, с помощью которого заливают лёд на катках.

Только в этом году для обучения будет создано заново и реконструировано около 300 лабораторий-мастерских. С ростом объёмов производства растут и профессионалы, ему необходимые. С каждым годом рабочие профессии становятся всё более востребованными.

"ТВ Центр"

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