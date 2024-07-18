В Сеченовке применяют новую методику при проведении операций на сердце

Врачи спасают жизни пациентам

В Сеченовском университете впервые в России провели операцию одновременно на двух клапанах через миниразрез. И спасли жизнь 53-летней пациентке. Её доставили в клинику с тяжёлым пороком сердца - ситуация ухудшалась с каждой минутой. Чтобы свести риск к минимуму, врачи провели процедуру по собственной методике.

О том, что у неё развивается порок сердца, 53-летняя Татьяна узнала ещё несколько лет назад. Однако откладывала операцию, опасаясь, что она будет слишком болезненной.

В клинику сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета женщина поступила уже в состоянии близком к критическому - одышка, нехватка воздуха, отеки, от которых лекарства уже не помогали.

"Долгое время, видимо, пациентка многократно страдала многочисленными ангинами, не лечила антибиотиками, не проходила терапию, может быть, она не знала. И в связи с этим с годами у пациентки развился порок. Конечно, нужно было лечить намного раньше", - рассказала Екатерина Гуляева-Сельцовская, врач-кардиолог Клинического центра Сеченовского университета.

Оперативное лечение при пороках сердца специалисты рекомендуют проводить до проявления симптомов заболеваний. Выявить недуг на ранних стадиях можно во время стандартной диспансеризации в поликлинике. Тогда человеку куда легче будет восстановиться после хирургического вмешательства. Ситуация Татьяны осложнялась ещё и тем, что ей требовалось протезирование теперь сразу двух сердечных клапанов.

"В сердце два клапана - митральный и аортальный - для того чтобы оперировать митральный клапан малоинвазивно, нужно заходить с этой стороны в межреберье, для того чтобы оперировать аортальный клапан, нужно частично распилить грудину", - отметил Роман Комаров, директор Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета.

Чтобы избежать травмирования костного скелета и мягких тканей во время операции, специалисты Сеченовки разработали уникальную методику. Протезирование обоих клапанов решили провести из одного миниразреза в зоне межреберья, которую, как правило, нигде в мире кардиохирурги не используют при проведении вмешательств.

"Все это выполнялось в условиях искусственного кровообращения, которое выполнялось тоже периферическим способом. На сегодняшний день такие операции не только в России, но и в мире они достаточно редкие", - отметил Борис Тлисов, сердечко-сосудистый хирург Клинического центра Сеченовского университета.

Несмотря на все сложности, операция у Татьяны прошла в штатном режиме и длилась не дольше стандартной - около 4 часов. Спустя несколько суток женщина уже готовится к выписке, а о самой процедуре напоминает лишь небольшой шов.

Применять новую методику при проведении операций на сердце в Сеченовке планируют и дальше. Специалисты надеются, что она станет подспорьем для лечения пациентов со множественными заболеваниями.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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