ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Акцию "Бьет – значит не любит" запустили в торговых центрах Москвы

15:04
  • четверг
  • 18 июля 2024

Столкнувшиеся с домашним насилием могут получить специализированную помощь

"Бьёт значит НЕ любит. Не молчи!" - такие стикеры появились во многих торговых центрах Москвы в рамках акции поддержки женщин, ставших жертвами домашнего насилия.

На наклейках размещён QR-код, который поможет перейти на сайт кризисного центра. Там оказавшимся в трудной жизненной ситуации предоставят временное жильё. Женщинам помогут получить востребованную специальность, найти работу, а также устроить ребёнка в детский сад. А ещё получить психологическую и юридическую поддержку.

"Центр, крупнейший в стране, существует уже 10 лет. И за это время помогли более 2500 женщин, которые оказались жертвами домашнего насилия. После прохождения процедуры реабилитации очень многие женщины могут обеспечить себе сейчас финансовую независимость и тем самым обезопасить себя, своих детей и, по сути дела, начать жизнь заново", - говорит Анастасия Ракова, заммэра Москвы.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Кризисный центр помощи женщинам и детям
Кризисный центр помощи женщинам и детям
Психолог
Психолог
Кризисный центр помощи женщинам и детям
Кризисный центр помощи женщинам и детям
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.