Акцию "Бьет – значит не любит" запустили в торговых центрах Москвы

Столкнувшиеся с домашним насилием могут получить специализированную помощь

"Бьёт значит НЕ любит. Не молчи!" - такие стикеры появились во многих торговых центрах Москвы в рамках акции поддержки женщин, ставших жертвами домашнего насилия.

На наклейках размещён QR-код, который поможет перейти на сайт кризисного центра. Там оказавшимся в трудной жизненной ситуации предоставят временное жильё. Женщинам помогут получить востребованную специальность, найти работу, а также устроить ребёнка в детский сад. А ещё получить психологическую и юридическую поддержку.

"Центр, крупнейший в стране, существует уже 10 лет. И за это время помогли более 2500 женщин, которые оказались жертвами домашнего насилия. После прохождения процедуры реабилитации очень многие женщины могут обеспечить себе сейчас финансовую независимость и тем самым обезопасить себя, своих детей и, по сути дела, начать жизнь заново", - говорит Анастасия Ракова, заммэра Москвы.



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