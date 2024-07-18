Ждать осталось недолго

Не стройка - арт-пространство! В Москве продолжается реставрация Центрального телеграфа. Главные атрибуты здания сейчас восстанавливают в Петербурге, а московские реставраторы вплотную занялись гербом, обрамлявшим легендарный глобус. Пока же фасады скрыты за строительными лесами, которые сами превратились в культурную площадку.

На шумной и многолюдной Тверской появилось новое место притяжения. Обычный строительный забор, за которым скрывается сейчас Центральный телеграф, превратился в арт-пространство. Люди не могут оторваться от черно-белых снимков - лучших советских фотографов конца 20-х - начала 70-х годов прошлого века.

Люди гадают: оставят ли после реставрации знаменитый глобус, сохранятся ли часы, под которыми на протяжении десятилетий назначали столько свиданий?

Историк Борис Бочарников тоже мечтает увидеть преображение очень важного для нашей страны здания.

"Телеграф всегда брал на себя функцию отражения исторических событий. Не только как центр передачи информации. Но и, например, в рамках всех торжеств, государственных праздников, фестивалей", - отметил Борис Бочарников, историк архитектуры.

Несколько миллионов телеграмм в день в прошлом веке - это было феноменально. Плюс, трансляции, радиотеатр, выступления выдающихся оперных солистов. Именно отсюда Молотов обращался к стране 22 июня 41-го. Тем ценнее то, что происходит с этим знаковым зданием сейчас.

Это символ Страны Советов, обрамлявший знаменитый глобус. Реставраторы работают над ним деликатно, восстанавливая по сантиметру каждый элемент. И серп с молотом, и алые ленты, и звезду.

"Да, это колосья. Там глазурь старая. Производилась очистка. Снималась старая краска. На некоторых моментах еще видно. И будет восстанавливаться всё", - рассказал реставратор Игорь Тихомиров.

Реставраторы используют специальные компрессы, чтобы снять старые слои краски. Задача понятна - герб должен засиять во всей своей красе.

В Санкт-Петербурге сейчас восстанавливают стеклянный глобус и часы. А в Москве от масштаба происходящих со зданием перемен захватывает дух. Уже через полтора года здесь появится новое общественное пространство с зонами для работы и отдыха. А пока специалисты стараются оставить для истории каждый шаг реставраторов.

"Здание Центрального телеграфа - это одно из первых зданий послереволюционной России. Его можно сопоставить только с мавзолеем Ленина и с проектами нереализованных крупнейших зданий того времени. Оно открывает новую историю своей жизни", - отметил Борис Бочарников, историк архитектуры.

Ждать осталось недолго. Москва вновь обретёт и любимое всеми здание, и глобус, и часы. Которые тут же начнут отсчет нового времени.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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