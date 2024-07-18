В Минцифры объяснили, почему мошенники не смогут украсть квартиру через "Госуслуги"

Через портал это сделать невозможно

Министерство цифрового развития России назвало фейком информацию о краже квартир мошенниками через портал "Госуслуги".

В ведомстве объяснили, что на портале нет опции, позволяющей совершить сделку с недвижимостью. Через "Госуслуги" граждане могут лишь направить заявление в Росреестр на регистрацию права собственности, которое подписывается в приложении "Госключ".

В Минцифры также подчеркнули, что подделать электронную подпись в приложении и воспользоваться ею невозможно.

Ранее юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина рассказала "Газете.Ru" о новой схеме мошенничества с недвижимостью. Злоумышленники могут провести сделку по продаже квартиры через "Госуслуги". Для этого им нужно завладеть электронной цифровой подписью жертвы и его документами - паспортом, СНИЛС, ИНН.

Эксперт посоветовала россиянам подать в Росреестр заявление о запрете на действия с их недвижимостью без личного присутствия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram