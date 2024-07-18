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Обнародовано содержание речи Джо Байдена об отказе участвовать в выборах в США

14:02
  • четверг
  • 18 июля 2024

Президенту предложили вариант достойного ухода

В ноябре в Америке пройдут выборы нового президента. Демократическую партию на них представляет действующий лидер страны Джо Байден. Однако после его провальных теледебатов с конкурентом, республиканцем Дональдом Трампом, в Сети поползли слухи, что Байдена хотят заменить на Камалу Харрис.

Сейчас же и вовсе в СМИ распространилось содержание "прощальной" речи американского президента, которую якобы подготовил один из спонсоров партии. Согласно данным, это заявление поможет Байдену "достойно" выйти из предвыборной гонки.

В частности, свою речь американский лидер должен начать с заявления, что "спасение души" Америки является главным, и выразить обеспокоенность по поводу того, что демократия в стране якобы в опасности. Исходя из этого утверждения, Байден обязан сказать, что именно кандидат от демократов должен одержать победу в выборах.

Затем, по версии автора речи, президент должен высказать уверенность, что еще в силах управлять страной, но раз американцы желают видеть в качестве главы страны более молодого человека, он принял решение сняться с гонки, передает издание Daily Beast, в распоряжении которого и оказался предварительный текст речи.

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