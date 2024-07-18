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ВС России сбили еще один украинский МиГ-29

14:19
  • четверг
  • 18 июля 2024

Украинская армия стремительно теряет авиацию

Российская система противовоздушной обороны за минувшие сутки сбила украинский самолет МиГ-29 и 74 беспилотника противника. Об этом в четверг, 18 июля, рассказали в Министерстве обороны России.

ВСУ сдали позиции на северо-востоке Часов Яра
За сутки ВСУ потеряли до 1980 человек

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, российские бойцы поразили инфраструктуру военного аэродрома, живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 127 районах.

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1755 человек, рассказали в российском Министерстве обороны. Старший офицер батареи РСЗО "Град" с позывным "Молот", которого цитирует ведомство, подчеркнул: "Срываем ротации и не даем возможности поднять головы противнику".

Ранее командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрей Семенов рассказал, что треть всех уничтоженных самолетов и вертолетов ВСУ была сбита переносными зенитно-ракетными комплексами. Военный подчеркнул, что ВС России улучшают существующие и вырабатывают новые способы борьбы с противником.

Пока киевский режим ждет обещанные Западом истребители F-16, в России уже планируют, как будут с ними справляться. Первому российскому бойцу, который собьет такой самолет, пообещали награду в 15 миллионов рублей.

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