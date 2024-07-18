Гастромаршрут от "Лета в Москве": как весело провести эти выходные 

Горожан и гостей столицы ждет большая развлекательная программа

В выходные 20 и 21 июля станут пешеходными улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также Газетный, Камергерский и Столешников переулки, части Тверского и Страстного бульваров. Об этом в четверг, 18 июля, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Горожан и гостей столицы ждет большая гастрономическая, спортивная и развлекательная программа "Лето в Москве". На пешеходных улицах можно будет посетить спортзал под открытым небом и поиграть в бадминтон, настольный теннис, шахматы, шашки, а еще попрыгать на батуте и покрутить педали сайкла. Для любителей настольных игр здесь подготовили столы для фингерскейтинга (управление пальцами миниатюрного скейтборда), можно будет сыграть в дженгу, деловую игру "Отреставрируй Москву", настольные футбол и хоккей.

Создать особую атмосферу помогут участники проектов "Уличный артист" и "Уличный артист в парках" Московского продюсерского центра.

С 18:00 до 20:00 они выступят на площадках возле Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского на Большой Никитской, Малой Бронной возле ресторана № 13, а также возле музыкального театра "Геликон-опера". Свои песни и кавер-версии презентуют Koke's Spirit, FireStrings, Andrew Den и другие музыканты.

На Тверском бульваре разместится площадка фестиваля "Усадьбы Москвы".

Здесь гостям предложат отправить письмо на почтовой станции, сыграть в серсо, бадминтон и городки. Во время лекций на открытом воздухе можно будет узнать о бальных традициях и особенностях дворянской жизни.

С Чистопрудного бульвара на Большую Никитскую улицу переместится центральная площадка городского чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага". В прошлые выходные в нем приняли участие более 1,5 тысячи человек.

На Большой Дмитровке во дворе мехового холодильника (исторического здания начала XX века) оборудуют зону отдыха. Гости смогут поиграть в настольные игры и теннис, а также потанцевать под зажигательные диджей-сеты. Музыка будет звучать с 20:00 до 01:00 в субботу и с 20:00 до 22:00 в воскресенье. На Тверском бульваре установят мобильный туристический информационный центр. Отсюда будут отправляться бесплатные экскурсии по городу: "Литературная Москва" для детей в 11:00, "Москва театральная" в 18:00, "Булгаковская Москва" в 20:00 и "Ночные огни Москвы" в 22:00. С Тверской площади в субботу и воскресенье в 19:00 и 20:00 от туристско-информационного центра также будет отправляться пешеходная экскурсия по маршруту "Огни ночной Москвы". Путешествие завершится на Патриарших прудах. Кроме того, посетителей ждут викторины, интерактивные мастер-классы, лекции и театрализованные представления на площадке проекта "Московское чаепитие". Здесь не только познакомят с традициями, но и предложат угоститься ледяным чаем, посмотреть выступления артистов или посетить кинотеатр под открытым небом. Киносеансы начнутся в 21:00 в субботу и продлятся до 01:00 воскресенья.

С утра субботы и до позднего вечера воскресенья рестораны и кафе на пешеходных улицах будут подавать на летних верандах семейные завтраки, обеды и ужины.

Многие заведения выставят уличные стойки с прохладительными напитками, мороженым и закусками, а вечером — с коктейлями. Ими смогут воспользоваться гости, которые захотят взять еду навынос. Москвичи и туристы смогут пройти единым гастрономическим маршрутом по всему центру города. Развлечения и угощения предложат более 120 кафе, магазинов и ресторанов. За прошлые выходные выручка предприятий на пешеходных улицах выросла в среднем на 20%. Часть средств владельцы направили на поддержку участников специальной военной операции.

Вечером на Большой Никитской за пульт встанут диджеи и улица превратится в огромный танцпол.

На Тверской площади выступят артисты проекта "Фабрика музыки". А Тверской бульвар стоит посетить любителям моды — на ночном маркете "Сделано в Москве" представят около 20 отечественных брендов одежды, косметики, сувениров и аксессуаров.

Для тех, кто проводит лето в Москве, столичные власти организовывают множество интересных активностей и развлечений. Заняться археологическими раскопками, принять участие в квестах или посетить мастер-классы — о том, чем могут заняться юные москвичи, которые проводят летние каникулы в городе, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее в столице подвели итоги ежегодной акции "Ночь в музее". В ней приняли участие около 350 тысяч москвичей, перед которыми распахнули свои двери порядка 160 площадок. Посетить музеи, культурные центры, библиотеки, парки, школы искусств и кинозалы во время акции можно было бесплатно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram