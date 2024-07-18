Брежнева после развода с Меладзе счастлива в новых идеальных отношениях

Певица дала откровенное интервью

О том, что в отношениях певицы Веры Брежневой и продюсера, композитора Константина Меладзе не все гладко, стали поговаривать вскоре после того, как началась российская спецоперация. Согласно слухам, пара диаметрально противоположно отнеслась к СВО. Якобы Вера требовала, чтобы муж публично осудил спецоперацию, как это сделала она, однако Константин не торопился следовать указаниям жены. По некоторым данным, у семьи Меладзе в России крупный успешный бизнес, который оказался бы под угрозой, если бы продюсер поддержал супругу.

В результате Вера и Константин развелись. Певица сама подтвердила эту информацию ближе к концу 2023 года. Что происходит сейчас с композитором, неизвестно. Меладзе предпочитает вести закрытый образ жизни. А вот Брежнева регулярно обновляет свои социальные сети, делясь новостями. Так, фанаты могут наблюдать, как Вера перемещается по всему миру, снимается в различных фотосессиях, записывает песни, развивает женский блог, который недавно запустила.

А теперь в Сети появилось интервью Брежневой, в котором она с подкатившим к горлу комом и с наполненными слезами глазами призналась, что развод с Меладзе дался ей тяжело, она переживала сложный период. При этом певица не уточнила, из-за чего все же рассталась с мужем. Зато Вера сообщила, что, дав себе время погрустить, сейчас счастлива в новых идеальных отношениях... с самой собой, передает телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!"

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