Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков зодиака

Водолеев ждут полтора месяца, созданных для активного отдыха
Овны
В субботу Марс переберется в Близнецы, а в воскресенье будет Полнолуние. Приготовьтесь провести выходные как можно более спокойно и даже лениво, звезды не против.
Тельцы
Марс покидает ваш знак, унося с собой волшебные пилюли, придающие энергии и смелости. И это хорошо – вы можете без зазрения совести отдыхать и набираться сил.
Близнецы
Завтра в ваш знак пожалует Марс, так что до четвертого сентября покой вам будет только сниться. Используйте его силу, чтобы похудеть, заняться спортом или сделать ремонт.
Раки
Вы сильно связаны с Луной, и воскресное Полнолуние будет для вас значимым событием. Постарайтесь не нервничать и не перетруждаться – отдохните от всего.
Львы
Вам пора готовиться к приему Солнца в своем знаке! Впереди последние выходные, которые вы проведете в тишине. Воспользуйтесь этим и подведите итоги года.
Девы
Вам дается второй шанс решить вопрос с детьми, отпуском или творческим проектом. В выходные вас также посетят интересные мысли о работе или бизнесе.
Весы
Пробивной непоседа Марс в воздушных Близнецах – хороший помощник для вас. До четвертого сентября вы сможете активно отдохнуть, позаниматься детьми и своими хобби.
Скорпионы
Для вас Марс не чужая планета, и ее передвижения влияют на вас довольно активно. Приготовьтесь погрузиться в личные дела, которые не хочется афишировать.
Стрельцы
Марс в противоположном знаке – верный признак нового страстного романа или обновления чувств в отношениях, которые стали рутинными. Романтика с вами надолго!
Козероги
Второе Полнолуние в вашем знаке дает еще один шанс сделать то, что не получилось. Но вы можете и утратить интерес к этому делу.
Водолеи
У вас впереди полтора месяца, просто созданных для активного отдыха. Покорять горные реки, бабушкин огород или заморские страны будет легко и интересно.
Рыбы
Вы любите поискать глубокий смысл там, где его нет, но на этот раз вы окажетесь правы. Подумайте о своих семейных проблемах и увидите их истинные причины.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram