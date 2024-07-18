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Задержан подозреваемый по делу о взрыве насосной станции в Волгограде

14:53
  • четверг
  • 18 июля 2024

Погибли четыре человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде, жертвами которого стали четыре человека. Об этом в четверг, 18 июля, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.
Выросло число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде

В ведомстве уточнили, что подозреваемым по уголовному делу проходит главный инженер ООО "Концессии водоснабжения". Следствие намерено ходатайствовать в суде о помещении мужчины в следственный изолятор на период проведения расследования, сообщает ТАСС.

6 июля произошел взрыва газа на канализационно-насосной станции в Волгограде. Под завалами здания, которое уходит под землю почти на пять этажей, оказались рабочие. Спасатели обнаружили тела четверых погибших.

Пресс-служба администрации Волгоградской области сообщила, что в результате взрыва газа была полностью уничтожена электроподстанция, которая обеспечивала функционирование работу канализационно-насосной станции. В Кировском районе Волгограда после ЧП временно останавливали подачу воды, поскольку требовалось снизить нагрузку на сети водоотводения. Однако уже 7 июля водоснабжение восстановили.

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Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде
Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде
Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде
Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде
Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде
Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде
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