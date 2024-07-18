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МИД: Покушения на Путина планировались с участием "англосаксонских хозяев" Киева

15:23
  • четверг
  • 18 июля 2024

О попытках покушений рассказывал глава ГУР

Покушения на российского лидера Владимира Путина, о которых говорили представители киевского режима, планировалось при участии "англосаксонских хозяев" Украины. Такое заявление сделала в четверг, 18 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

На брифинге спикера ведомства попросили прокомментировать заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) о том, что попытки покушений на Путина предпринимались, но все они были неудачными.

Захарова подчеркнула, что "нет сомнения, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что работа по обеспечению безопасности главы государства ведется с учетом "такой международной эскалации напряженности в целом", охрана президента России "по понятным причинам и так усилена".

В марте Песков отмечал, что "служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства", причем эта работа включает в себя весь спектр активности президента, в том числе и принимаемую пищу во время поездок.

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