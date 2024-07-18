ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силы ПВО сбили украинский МиГ-29 и 74 беспилотника

15:03
  • четверг
  • 18 июля 2024

Противник потерял до 1755 человек

Российские военные за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и 74 беспилотника самолетного типа.

Также были уничтожены три управляемые авиабомбы "Hammer", шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Также за минувшие сутки Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах. Совокупные потери ВСУ составили до 1755 человек.

Накануне российская ПВО за сутки сбила 59 дронов ВСУ. Также, по данным Минобороны, была уничтожена управляемая авиабомба Hammer производства Франции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.