Противник потерял до 1755 человек

Российские военные за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и 74 беспилотника самолетного типа.

Также были уничтожены три управляемые авиабомбы "Hammer", шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Также за минувшие сутки Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах. Совокупные потери ВСУ составили до 1755 человек.

Накануне российская ПВО за сутки сбила 59 дронов ВСУ. Также, по данным Минобороны, была уничтожена управляемая авиабомба Hammer производства Франции.

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