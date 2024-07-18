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Кейт Миддлтон осталась без брачного договора

15:02
  • четверг
  • 18 июля 2024

Принц Уильям отказался подписывать бумаги

В 2011 году Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились. Еще в 2007 году они договорились, что у них будет трое детей. Действительно, сейчас супруги воспитывают сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту. Несмотря на достаточную открытость, Кейт и Уильям никогда не обнародовали деталей брачного договора - естественного документа для королевской семьи, в которой принято обсуждать все еще на берегу.

Дело в том, что у них нет брачного договора. Уильям пошел по стопам своей матери, принцессы Дианы, и отказался подписывать с Кейт эту бумагу. Причина не только в том, что принц надеется прожить с Миддлтон до конца своих дней, но и в том, что на момент брака Кейт уже была достаточно богата. К совершеннолетию она получила трастовый фонд от отца в три миллиона фунтов стерлингов, сообщает The Mirror.

Издание сомневается, что при разводе Кэтрин будет претендовать на деньги королевской семьи. Комментаторы в Сети меж тем сетуют, что расставание Кейт и Уильяма маловероятно, ведь герцогиня борется с онкологическим заболеванием. По их пессимистическим рассуждениям, скорее принц станет вдовцом, чем пара оформит развод.

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