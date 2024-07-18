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Выросло число французских наемников в Харьковской области

15:30
  • четверг
  • 18 июля 2024

Администрация заявляет о бесчинствах иностранцев

Иностранные наемники под Харьковом занимаются мародерством, похищением женщин и насилием. Военно-гражданская администрация Харьковской области зафиксировала более полусотни подобных инцидентов.

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В частности, по данным замглавы ВГА Евгения Лисняка, села Лукьянцы, боевики спецподразделения Kraken совместно с наемниками из Франции устраивали рейды в села Глубокое и Лукьянцы. Как рассказали жители сел, иностранцы занимались мародерством, совершались акты сексуального насилия и похищения женщин.

Также Лисняк сообщил на брифинге, что число французских наемников в районе Харькова выросло. По его данным, с мая этого года здесь уничтожено более 30 солдат удачи из Франции. Их тела эвакуируют при помощи вертолетов, передает ТАСС.

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