Администрация заявляет о бесчинствах иностранцев

Иностранные наемники под Харьковом занимаются мародерством, похищением женщин и насилием. Военно-гражданская администрация Харьковской области зафиксировала более полусотни подобных инцидентов.

В частности, по данным замглавы ВГА Евгения Лисняка, села Лукьянцы, боевики спецподразделения Kraken совместно с наемниками из Франции устраивали рейды в села Глубокое и Лукьянцы. Как рассказали жители сел, иностранцы занимались мародерством, совершались акты сексуального насилия и похищения женщин.

Также Лисняк сообщил на брифинге, что число французских наемников в районе Харькова выросло. По его данным, с мая этого года здесь уничтожено более 30 солдат удачи из Франции. Их тела эвакуируют при помощи вертолетов, передает ТАСС.

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