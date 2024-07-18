Мосгоризбирком утвердил форму бюллетеня для голосования на выборах депутатов Мосгордумы

Выборы пройдут в сентябре

Московская избирательная комиссия утвердила форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Мосгордумы, которые состоятся в сентябре 2024 года.

"Предлагается утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на выбор депутатов Московской городской думы 8 сентября текущего года согласно приложению 1. Определить требования к изготовлению избирательного бюллетеня согласно приложению 2. Требования стандартные, форма стандартная. И все эти приложения только подчинены одному принципу, принципу обеспечения равенства кандидатов перед избирателем", – сообщил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов в ходе заседания комиссии.

Помимо этого, комиссией был принят порядок контроля за изготовлением бюллетеней для голосования на выборах депутатов Мосгордумы

"Предлагается образовать рабочую группу по контролю за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах Московской городской думы восьмого созыва и утвердить ее состав", – доложил Попов.

С 6 по 8 сентября в Москве пройдет голосование за депутатов. Информацию о выборах в МГД – 2024 можно получить на сайте МГРО партии "Единая Россия". Избиратели из ТиНАО могут узнать подробности о выборах муниципальных депутатов на странице МГИК.

Напомним, ранее Московская городская избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в депутаты МГД восьмого созыва.

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