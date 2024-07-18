Собянин: Инвесторы начали поставлять продукцию городу по 8 офсетным контрактам

Это стимулирует развитие города

Москва заключила 22-й офсетный контракт для развития производства. Общий закупок по таким соглашениям составляет уже около 413 миллиардов рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Так, в частности, один офсет подразумевает локализацию производства компактных коммунальных машин в течение двух лет, другой призван решить проблему импорта. По восьми офсетным контрактам инвесторы уже начали поставлять продукцию.

Подобные контракты позволяют столице получать продукцию отечественного производства. А инвесторам - строить или модернизировать свои предприятия. Также благодаря этой системе в Москве создаются дополнительные рабочие места.

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