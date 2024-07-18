СМИ: Дональд Трамп собирается ослабить доллар

США могут начать выпускать больше валюты

Дональд Трамп предпочитает сильную страну, но слабый доллар. По мнению республиканца, из-за дорогой валюты американским продавцам трудно продавать продукцию на экспорт потребителям, использующим более слабые денежные средства. Еще в 2019 году он высказывал свою не очень популярную в народе точку зрения, при этом объясняя ее тем, что американские компании, такие как Caterpillar и Boeing, испытывают трудности с конкуренцией.

Отметим, что в настоящее время республиканец вступил в президентскую гонку. В ноябре в США должны пройти выборы, и, по некоторым данным, у Дональда Трампа большие шансы снова стать президентом. И если он будет главой государства, неизвестно, собирается ли он способствовать ослаблению доллара.

Эксперты рассуждают, что если Дональд Трамп намерен ослабить национальную валюту, то прибегнет к нескольким способам, например, в Америке начнут выпускать больше долларов, использовать их для покупки иностранных валют или же убедит страны усилить собственные валюты, пригрозив ввести в их отношении пошлины, передают "Известия" со ссылкой на газету The New York Times.

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