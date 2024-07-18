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Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии

15:35
  • четверг
  • 18 июля 2024

Политик пообещала превратить ЕС в оборонный союз

Европейский парламент в четверг, 18 июля, одобрил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Политик займет эту должность второй раз подряд.

На заседании Европарламента за переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК на второй срок проголосовал 401 евродепутат, 284 парламентариев выступили против, еще 15 человек воздержались, сообщает РИА Новости.

Ранее фон дер Ляйен пообещала в случае своего переизбрания превратить ЕС в оборонный союз. Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что Россия не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, несмотря на "общий настрой европейских государств на милитаризацию".

Появилась в руководстве ЕС еще одна дама-политик, не скрывающая русофобского настроя. Каю Каллас, руководившую до недавнего времени эстонским кабмином, утвердили на пост главного евродипломата. Критики этого назначения указывали, что трудно ожидать дипломатического подхода от политика, который, не стесняясь, признается в русофобии и "предпочитает есть россиян на завтрак".

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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
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