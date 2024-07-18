Российские бойцы продолжают теснить врага на харьковском направлении

Российские военные заняли первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области. Об этом в четверг, 18 июля, рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Как отметил военный в эфире телеканала "Россия 1", в Волчанске "идут непосредственные штурмовые действия подразделениями Минобороны". Самым тяжелым участком Алаудинов назвал высотки, отметив, что их первая линия уже взята нашими бойцами.

Ежедневно по чуть-чуть российские подразделения продвигаются вперед, заключил Алаудинов.

Российские войска наступают по всей линии фронта. Попытки противника перейти в контрнаступление пресекают бойцы "Центральной" группировки. На харьковском направлении наши подразделения окружают националистов, закрывая котел вокруг позиций противника.

На харьковском направлении уже создан плацдарм на западе Волчанска, который позволил перекрыть пути снабжения врага. БМП с десантниками буквально влетают в эту лесопосадку под Волчанском, бойцы рассыпаются на двойки. Пока противник не успел опомниться, штурмовая группа первой открывает огонь и начинает зачистку окопов и блиндажей ВСУ.

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