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Украинские дроны атаковали город и два села в Белгородской области

16:03
  • четверг
  • 18 июля 2024

Один БПЛА сдетонировал на территории больницы

Город Грайворон и два села в Валуйском городском округе Белгородской области стали целью атаки дронов ВСУ. Как сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков, в Грайвороне беспилотник-камикадзе сдетонировал на территории ЦРБ.

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По данным Гладкова, в подсобном помещении выбиты окна. Пострадавших нет. В селе Старый Хутор в результате взрыва БПЛА повреждены одно домовладение и автомобиль.

Село Новопетровка атаковали три беспилотника. В результате повреждено два частных дома и линия  электропередачи. Часть села временно остается без света, восстановительные работы начнутся после согласования с Министерством обороны.

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