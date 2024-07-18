ЕС начал превращаться в оборонный союз

Урсула фон дер Ляйен хочет ввести должность еврокомиссара по обороне

Акцию протеста в Европарламенте устроила депутат от Румынии. Акция получилась заметной, но бестолковой. Депутата быстро вывели за дверь. Она и сама такой исход понимала и поэтому заранее надела на лицо символический намордник. Свобода слова в Европе есть только у тех, кто поддерживает Украину. Урсула фон дер Ляйен сегодня выступала в Европарламенте с программной речью. Она идёт на новый пятилетний срок в качестве председателя Еврокомиссии и намерена строить европейский оборонный союз.

"Мы должны больше инвестировать в нашу безопасность и оборону. Россия делает ставку на то, что Европа и Запад станут мягче. Я думаю, пришло время создать настоящий европейский оборонный союз", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

На втором сроке на посту главы Еврокомиссии фон дер Ляйен хочет ввести должность еврокомиссара по обороне. Создать общеевропейские системы ПВО и киберзащиты, укрепить военную промышленность и увеличить расходы на армию. В Кремле подобную трансформацию экономического и политического объединения в военный блок уже оценили:

"По всей видимости, госпожа фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов и превращения ЕС, придания военной окраски этому союзу. Это лишний раз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию. На нагнетание напряженности. На конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике".

Французские, венгерские и испанские евродепутаты из блока "Патриоты за Европу", который сформировался в Европарламенте по итогам последних выборов, призывают снова вспомнить о внутренних интересах ЕС.

"Мы оспариваем, что каждое государство - член Евросоюза должно в принципе выделять полпроцента ВВП на поддержку Украины, что для Франции равно 7 миллиардам евро ежегодно. Мы не поддерживаем поставку оружия, позволяющего наносить прямые удары по территории России, а также вступление Украины в НАТО. Так как видим в этом риск эскалации с ядерной державой", - говорит Жордан Барделла, председатель партии "Национальное объединение" и глава группы "Патриоты за Европу" в Европарламенте.

Конечно, обнадеживаться такими заявлениями не стоит. Как только европейские политики добиваются значимых постов, их риторику уже не отличить от заявлений в стиле фон дер Ляйен или Макрона. Французский президент - инициатор саммита Европейского политического сообщества, который сейчас проходит в Великобритании. На него приглашены лидеры 45 государств и одна из главных целей мероприятия - показать, что Запад не отказывается от поддержки Украины, а будет её только увеличивать.

Зеленский во время встречи призвал уничтожать аэродромы на территории России, теперь вопрос, хватит ли у Запада коллективной храбрости, чтобы пойти на подобный шаг. Ведь удары на такие расстояния можно нанести только натовским оружием. Бьёт в набат Виктор Орбан, вот что он заявил перед началом саммита:

"Они верят, что могут победить русских военным путем. Я так не считаю. Я знаю русских, я знаю Советский Союз, я знаю украинцев, я живу в соседней с ними стране, я знаю весь контекст. Невозможно найти решение на поле боя. Нужны прекращение огня и мирные переговоры. Вот в этом я пытаюсь всех убедить на этом саммите, но, понимаете, на это нужно время".

Лидеры западных стран, а вместе с ними и Зеленский публично не принимают инициативы Орбана всерьез. Однако в США на главном съезде республиканской партии, где Трампа выдвинули кандидатом в президенты, людям раздавали вот такие таблички. На них написано: "Трамп остановит войну на Украине". Сторонники пришли на мероприятие с заклеенным ухом. А на пост вице-президента официально выдвинут сенатор Джей Ди Вэнс - последовательный противник поддержки киевского режима.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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