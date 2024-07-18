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Захарова назвала лицемерием отказ Германии от выплат блокадникам Ленинграда

16:32
  • четверг
  • 18 июля 2024

Это политика двойных стандартов

Очередное проявление лицемерия Германии назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова отказ Берлина от выплат компенсации блокадникам Ленинграда. Дипломат указала на политику двойных стандартов немецкого правительства.

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Захарову удивляет, что Берлин намерен выплачивать компенсации только Польше, еврейскому и цыганскому народам. В Москве расценивают этот шаг германской стороны как очередное проявление двойных стандартов в вопросах исторической ответственности, подчеркнула дипломат.

Глава МИД России ранее высказывал предупреждение немецким политикам. По словам Сергея Лаврова, Германия следует опасной логике, выплачивая компенсации только блокадникам Ленинграда еврейского происхождения.

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