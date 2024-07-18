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Глава ЕК объявила о гендерных квотах в составе Еврокомиссии

16:46
  • четверг
  • 18 июля 2024

Каждую страну должны представлять мужчина и женщина

Новоизбранная председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о введении гендерных квот. Каждую страну Европейского союза в новом составе Еврокомиссии должны представлять два кандидата - мужчина и женщина.

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Как передает Reuters, глава ЕК намерена пригласить страны ЕС для выдвижения своих кандидатов в ближайшие недели. Фон дер Ляйен заявила, что проведет интервью с кандидатами и выберет лучших - которые "разделяют приверженность Европе".

Председатель ЕК подчеркнула, что она будет стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии. Фон дер Ляйен была переизбрана на пост главы ЕК 18 июля.

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