Глава ЕК объявила о гендерных квотах в составе Еврокомиссии

Каждую страну должны представлять мужчина и женщина

Новоизбранная председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о введении гендерных квот. Каждую страну Европейского союза в новом составе Еврокомиссии должны представлять два кандидата - мужчина и женщина.

Как передает Reuters, глава ЕК намерена пригласить страны ЕС для выдвижения своих кандидатов в ближайшие недели. Фон дер Ляйен заявила, что проведет интервью с кандидатами и выберет лучших - которые "разделяют приверженность Европе".

Председатель ЕК подчеркнула, что она будет стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии. Фон дер Ляйен была переизбрана на пост главы ЕК 18 июля.

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