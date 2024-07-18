На Западе заявили о готовности главкома ВСУ к капитуляции

Сырский реально оценивает ситуацию на фронте

Главком ВСУ генерал Александр Сырский признает, что Украина проиграла. Он готов к скорой капитуляции, сообщил со ссылкой на свои источники британский военный эксперт Александр Меркурис.

На своем канале в YouTube Меркурис уточнил: Сырский признает, что Украина не может одержать победу над Россией. Следовательно, и какой-то мирный договор, который некоторые даже называют капитуляцией, неизбежен.

При этом, по словам аналитика, генерала все больше критикуют внутри Украины. Многие выступают с требованиями сместить главкома ВСУ и обвиняют его в ситуации на линии фронта. Тем не менее, депутат Верховной Рады Александр Дубинский хочет видеть во главе украинских войск еще большего "мясника", чем Сырский. Нардеп считает, что главком трезво оценивает ситуацию на поле боя. А попытки его сместить могут привести к катастрофическим последствиям.

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