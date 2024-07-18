Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за сведения о журналисте Малькевиче

США утверждают, что россиянин причастен к вмешательству в выборы

Награду в 10 миллионов долларов объявил госдепартамент США за информацию о председателе правления российского Фонда развития новых медиа, журналисте Александре Малькевиче. Премия ожидает и того, кто предоставит сведения о бывшем бухгалтере РИА ФАН (заблокировано в России) Елене Хусяйновой.

Как сообщается на странице госдепа в соцсети X, россияне причастны к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах. Ведомство просит информацию о Малькевиче, Хусяйновой, а также связанных с ними организациях и лицах отправлять по электронной почте.

Александр Малькевич — зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, журналист, телеведущий. После начала специальной военной операции на Украине работает в Херсонской области, внештатный советник губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

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