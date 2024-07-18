ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за сведения о журналисте Малькевиче

17:53
  • четверг
  • 18 июля 2024

США утверждают, что россиянин причастен к вмешательству в выборы

Награду в 10 миллионов долларов объявил госдепартамент США за информацию о председателе правления российского Фонда развития новых медиа, журналисте Александре Малькевиче. Премия ожидает и того, кто предоставит сведения о бывшем бухгалтере РИА ФАН (заблокировано в России) Елене Хусяйновой.

Выкованная из убившего жителя Донецка снаряда роза доставлена в госдеп США
Госдеп пытался помешать приезду Моди в Россию

Как сообщается на странице госдепа в соцсети X, россияне причастны к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах. Ведомство просит информацию о Малькевиче, Хусяйновой, а также связанных с ними организациях и лицах отправлять по электронной почте.

Александр Малькевич — зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, журналист, телеведущий. После начала специальной военной операции на Украине работает в Херсонской области, внештатный советник губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Малькевич
Александр Малькевич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.