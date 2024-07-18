Минюст признал нежелательной деятельность Фонда Карнеги*

Также ведомство отметило НПО The Moscow Times*

Министерство юстиции расширило список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В перечень внесены нидерландская НПО The Moscow Times* и американский Фонд Карнеги за международный мир*.

Генеральная прокуратура 10 июля приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательными на территории России. The Moscow Times Минюст признал иностранным агентом в ноябре 2023 года. По данным ведомства, издание формировало негативный образ России и ее Вооруженных сил. Руководят им иностранные лица и структуры.

Фонд Карнеги Минюст внес в реестр иностранных агентов 14 апреля 2023 года. Фонд создан в США в 1910 году, это один из старейших исследовательских центров в сфере международных отношений. До 2022 года имел отделение в Москве - Московский центр Карнеги.

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*НПО, выполняющая функции иностранного агента

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