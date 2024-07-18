Опубликованы кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ

Ликвидировано 10 морских дронов

Кадры уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря опубликовало Минобороны России. На кадрах, появившихся в Telegram-канале военного ведомства, виден момент взрыва, затем над акваторией поднимается столб дыма.

О ликвидации десяти украинских морских дронов вблизи побережья Крыма стало известно утром 18 июля. Как сообщили в Минобороны, катера были перехвачены в Черном море дежурными огневыми средствами.

Также минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Крым. Над территорией полуострова сбито 33 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

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