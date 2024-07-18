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Мишустин обсудил поддержку медработников в сельской местности

22:22
  • четверг
  • 18 июля 2024

Необходимо повышение доступности качественной медицины

Расширение поддержки медицинских работников в сельской местности стало одной из тем заседания правительства.

Как заявил глава кабмина Михаил Мишустин, главная задача от реализации мер в этой сфере – повышение доступности качественной медицины, привлечение квалифицированных кадров в небольшие населенные пункты.

Так, на программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" предусмотрено свыше миллиарда рублей. 350 миллионов выделят в текущем году.

Начинает действовать и новый механизм - медработники получат право в течение действия договора сменить место работы и перейти в другую организацию здравоохранения того же региона.

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