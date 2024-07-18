Путин подписал указ об увековечении памяти экс-главы ВС России Лебедева

Президент рекомендовал присвоить имя Лебедева скверу в столице

Указ об увековечении памяти Вячеслава Лебедева, возглавлявшего Верховный суд России с 1989 по 2024 год, подписал Владимир Путин. Глава государства отметил выдающийся вклад Лебедева в развитие отечественной судебной системы и юридической науки.

Президент поручил кабмину при участии Верховного суда присвоить имя Лебедева Российскому государственному университету правосудия. Также правительству поручено учредить стипендии для студентов и аспирантов, передает ТАСС.

Российский лидер рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лебедев. Кроме того, президент посоветовал присвоить его имя одному из скверов в столице.

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