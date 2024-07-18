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Петр Толстой: Команда "ЕР" на выборах МГД объединяет силы лучших профессионалов

19:52
  • четверг
  • 18 июля 2024

Среди участников команды - "разносторонние люди"

В команду "Единой России" на выборах депутатов Мосгордумы вошли профессионалы разных сфер. Об этом заявил секретарь регионального отделения партии, вице-спикер Госдумы России Петр Толстой, передает АГН "Москва".

"Наша команда кандидатов – это команда мэра Москвы Сергея Собянина. Каждый участник этой команды – профессионал в своем деле, действительно уважаемый, известный в городе", – сказал Толстой в ходе заседания регионального политического совета Московского городского реготделения "ЕР".

Он отметил, что среди участников этой команды - "разносторонние люди": ученые, представители образования, медицины, предприниматели, молодежные активисты и многие другие.

"Очень важно, что все такие разносторонние люди объединились для решения общих задач. Каждый участник команды мэра может внести предложения в предвыборную программу, опираясь на свой опыт", – добавил Толстой.

С 6 по 8 сентября в Москве пройдет голосование за депутатов. Информацию о выборах в МГД – 2024 можно получить на сайте МГРО партии "Единая Россия". Избиратели из ТиНАО могут узнать подробности о выборах муниципальных депутатов на странице МГИК.

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