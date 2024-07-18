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Предвыборная программа "Единой России" объединит наказы жителей Москвы

19:58
  • четверг
  • 18 июля 2024

Москвичи смогут проголосовать за депутатов столичного парламента 6-8 сентября

Программа партии "Единая Россия" на выборах в столице в сентябре будет создана на основе предложений жителей города. Создать программную комиссию принял решение региональный политсовет Московского городского отделения "ЕР", передает в четверг АГН "Москва".

"Мы должны собрать, систематизировать, проанализировать все обращения граждан к нашим кандидатам для выявления наиболее чувствительных тем и вопросов, волнующих москвичей", – подчеркнул председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, которого региональный политсовет назначил руководителем программной комиссии.

По его словам, главная задача – сделать все возможное, жизнь горожан была максимально комфортной. Ранее отмечалось, что москвичей чаще всего волнуют темы образования, здравоохранения, транспортной доступности.

"Формируя программу на выборах в Московскую городскую думу, мы должны максимально отразить в ней пожелания жителей Москвы, чтобы она была по-настоящему "народной" и стала продолжением стратегического курса мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина", – отметил Алексей Шапошников.

Москвичи смогут проголосовать за депутатов столичного парламента 6-8 сентября онлайн или на участках. Ознакомиться со списком кандидатов в депутаты Мосгордумы и их партийной принадлежностью избиратели могут на сайте "VOTEГД". В эти же дни жителям ТиНАО предстоит выбирать муниципальных депутатов. Узнать больше можно здесь.

Ранее Московская избирательная комиссия утвердила форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Мосгордумы.

18 июля завершилась регистрация кандидатов в депутаты Московской городской думы (МГД) восьмого созыва. Всего выдвинулось 389 кандидатов, регистрацию прошли 290 кандидатов.

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