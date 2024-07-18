Рейс Дели-Сан-Франциско запросил экстренную посадку в Красноярске

Предполагают пожар на борту

Экстренную посадку в аэропорту Красноярска запросил лайнер авиакомпании Air India. Как сообщили в красноярской воздушной гавани агентству ТАСС, все службы в полной готовности, чтобы принять самолет.

Лайнер Air India летит из Дели в Сан-Франциско. Расчетное время приземления - 23:45 (19:45 мск).

По данным экстренных служб, экипаж не исключает возможности пожара на борту. Пилоты сообщили, что сработал датчик загорания в грузовом отсеке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram