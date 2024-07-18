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Орбан предупредил Евросовет о росте интенсивности конфликта на Украине

20:38
  • четверг
  • 18 июля 2024

Премьер Венгрии составил отчет о своей миротворческой миссии

Интенсивность украинского конфликта в ближайшее время радикально возрастет. К такому заключению пришел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете о своей миротворческой миссии.

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Отчет Орбан составил для главы Евросовета Шарля Мишеля по итогам своих поездок в Россию, на Украину, в США и Китай. Как отметил Орбан в письме, прогноз об эскалации конфликта – общее мнение.

Для урегулирования ситуации вокруг Украины венгерский премьер предлагает Евросоюзу возобновить прямые дипломатические связи с Россией. Отметил Орбан в своем письме и роль Китая. Он считает, что Пекин продолжит свою политику, призывая к прекращению огня и мирным переговорам. Однако к более активным действиям перейдет лишь в том случае, если шансы на успех его миссии будут велики, передает ТАСС.

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