Орбан предупредил Евросовет о росте интенсивности конфликта на Украине

Премьер Венгрии составил отчет о своей миротворческой миссии
Интенсивность украинского конфликта в ближайшее время радикально возрастет. К такому заключению пришел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете о своей миротворческой миссии.
Отчет Орбан составил для главы Евросовета Шарля Мишеля по итогам своих поездок в Россию, на Украину, в США и Китай. Как отметил Орбан в письме, прогноз об эскалации конфликта – общее мнение.
Для урегулирования ситуации вокруг Украины венгерский премьер предлагает Евросоюзу возобновить прямые дипломатические связи с Россией. Отметил Орбан в своем письме и роль Китая. Он считает, что Пекин продолжит свою политику, призывая к прекращению огня и мирным переговорам. Однако к более активным действиям перейдет лишь в том случае, если шансы на успех его миссии будут велики, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram